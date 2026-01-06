Yüksekova'da 'Anne Oteli' zorlu kışta anne adaylarına sıcak yuva

Ulaşımın kısıtlandığı dönemlerde hayati destek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayan anne adayları, Yüksekova Devlet Hastanesi'nin sunduğu 'Anne Oteli' hizmetinde misafir ediliyor.

Yüksekova Devlet Hastanesi, bölge halkının yanı sıra İran ve Irak’tan gelen kadınların da tercihi olurken, sunduğu konaklama ve sağlık olanaklarıyla kritik bir rol üstleniyor. Hastane, 2016 yılından bu yana yürüttüğü 'Anne Dostu Hastane' vizyonu kapsamında özellikle kış aylarında yolları kapanan köylerden ve çevre ilçelerden gelen gebeler için Anne Oteli hizmetini titizlikle sürdürüyor.

Şemdinli, Derecik ilçeleri ve Esendere beldesi gibi ulaşımı zor noktalardan gelen anne adayları, doğum öncesi ve sonrası kritik süreçleri burada güven içinde geçiriyor.

Hastanede görevli Ebe Sare Ulalı, Anne Oteli'nin sağladığı imkanların hem bebek sağlığı hem de anne konforu açısından önemine dikkat çekti. Ulalı, "Anne Otelimiz, bebeği hastanede tedavi gören annelerin emzirme ve bakım sürecini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermektedir. Özellikle olumsuz hava sebebiyle ve ulaşım zorlukları nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek annelerimize, sosyal hizmet kapsamında güvenli konaklama imkanı sunuyoruz. Burada sadece barınma değil; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlere dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler de veriyoruz" dedi.

Modern tıbbi donanımı ve 'Anne Dostu' uygulamalarıyla öne çıkan hastane, çevre illerin yanı sıra sınır komşuları İran ve Irak’tan gelen hastalara da kapılarını açıyor. Sağlık turizmi kapsamında bölgeye gelen yabancı anne adayları, uzman personel gözetiminde ve Anne Oteli konforunda doğum süreçlerini tamamlama imkânı buluyor.

Anne adayları, hastanede konakladıkları süre boyunca gebelik dönemi sorunları, çocuk sağlığı ve bakımına ilişkin eğitim programlarına katılarak bilinçli ebeveyn olmaya hazırlanıyor. Yüksekova Devlet Hastanesi'nin bu uygulaması, zorlu kış şartlarında bölge halkına güvenli, insani ve sürdürülebilir bir sağlık desteği sunuyor.

