Yüksekova’da Çığ Yaraları Sarılıyor: Onbaşılar’da Hasar Tespitleri Sürüyor

Yüksekova'nın Onbaşılar köyünde çığ, ahır ve arı kovanları başta olmak üzere tarımsal alanlarda hasara yol açtı; ekipler teknik tespitlerini tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:55
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, kırsal yerleşimlerde tarımsal ve hayvansal üretimde önemli hasara neden oldu. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Hasarın boyutu ve müdahale

İlçede geçtiğimiz günlerde etkili olan ve yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Onbaşılar köyünde meydana gelen çığ, ahırları, arı kovanlarını ve eklentilerini etkiledi; üreticiler zarar bildirimleri için yetkililerle görüşüyor.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın’ın talimatıyla bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri teknik incelemelerini tamamlayarak kayıt oluşturdu.

Ziyaret ve yetkili açıklaması

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, İran sınırındaki Onbaşılar köyünü ziyaret ederek çığdan etkilenen çiftçilerle bir araya geldi ve bölgede incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında çiftçilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava şartları ve ardından meydana gelen çığ felaketi nedeniyle Onbaşılar köyümüzdeki üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledik. Kaymakamımız Mustafa Akın’ın selamlarını ve destek mesajlarını kendilerine ilettik. Temel önceliğimiz, tek bir çiftçimizin dahi mağduriyet yaşamaması ve üretimin aksamamasıdır. Ekiplerimizle birlikte kar kış demeden sahadayız; hasar gören ahırlar, zarar gören kovanlar ve diğer tarımsal varlıklar için gerekli tüm tespitleri titizlikle yapıyoruz. Var gücümüzle Yüksekova’nın tarımsal potansiyelini korumak ve çiftçimizin yarasını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de üreticisinin yanındadır."

Yetkililer, kayıt altına alınan hasarlar doğrultusunda üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

