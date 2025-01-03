Yüksekova'da Doğal Gaz Dönemi Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen boru hattı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başladı. Abonelik işlemlerini tamamlayan Esenyurt Mahallesi'ndeki Aydın ailesi, doğal gazı kullanan ilk aile olma ayrıcalığını yaşadı.

Ev sahibi Yavuz Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğal gazın ilçeye gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür doğal gaza kavuştuk. Bu, büyük bir nimet. Ayrıca, hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi açısından da çok önemli. Hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor," şeklinde konuştu. İlçede doğal gazı kullanan ilk aile olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel ise, "Bu çalışmanın sadece mahallemizde değil, memleketimizin en ücra köşesine kadar ulaşmasını diliyoruz. Geç kalınan bir hizmet olmasına rağmen devletimizin ilgili birimleri sayesinde bu hizmet memleketimize ulaştı. Allah, emeği geçenlerden razı olsun," sözleriyle duygularını ifade etti.

Kağan Mühendislik firması yetkilisi Felek Kağan ise, abonelik işlemlerini tamamlayan tüm evlere en kısa sürede doğal gaz vereceklerini belirtti. Kağan, "İnşallah en kısa sürede doğal gazı bütün şehre yaymaya başlayacağız. Şu ana kadar 10 binanın tesisatını çekerek doğal gaza hazır hale getirdik," dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başladı.