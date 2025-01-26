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Yüksekova Spor Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Şampiyonluk Grubunda

Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubunu lider tamamlayarak Şampiyonluk Grubuna katılmaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:15
Yüksekova Spor Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Şampiyonluk Grubunda

Yüksekova Spor Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Zirveye Yerleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Yüksekova Spor Kulübü, B Grubunu lider tamamlayarak Şampiyonluk Grubunda yer almaya hak kazandı.

Sezonun son maçında Yüksekova İlçe Stadı'nda 1207 Antalyaspor Kadın FK'yı 1-0 mağlup eden Yüksekova temsilcisi, bu zaferle sezonu kapadı.

Maç sona erdikten sonra, oyuncular büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlayarak seyircilerle fotoğraf çektirdi. Karşılaşmayı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İlçe Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fırat Açıkel ve çok sayıda taraftar izledi.

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde normal sezon sonunda A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Dudullu ile Giresun Sanayispor ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan Yüksekova Spor Kulübü ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, Play-off Şampiyonluk Grubu'nu oluşturacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu maçında Yüksekova Spor Kulübü ile...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu maçında Yüksekova Spor Kulübü ile 1207 Antalyaspor Kadın FK, Yüksekova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçı kazanan Yüksekova Spor Kulübü sevinç yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu maçında Yüksekova Spor Kulübü ile...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu maçında Yüksekova Spor Kulübü ile 1207 Antalyaspor Kadın FK, Yüksekova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçı kazanan Yüksekova Spor Kulübü sevinç yaşadı.

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