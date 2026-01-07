Yüksel Hisar 4 Oy Farkla Yeniden Seçildi — Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odasının olağan genel kurulunda mevcut başkan Yüksel Hisar yeniden güven tazeledi.

Seçim Detayları

Oda tesisleri olan Golimpik halı sahada gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Mehmet Akgül üstlendi. Başkanlık için 2 aday yarıştı. Kullanılan 991 oyun 491'ini alan mevcut başkan Yüksel Hisar tekrar oda başkanlığına seçildi. Rakibi Hasan Coşkun ise 487 oy alırken, 13 oy geçersiz sayıldı.

Başkanın Mesajı

Yüksel Hisar seçim sonrası, "Bu göreve kazanarak geldim, son dönemimde de kazanarak gideceğim" dedi.

Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri: Bekir Yılmaz, Ergül Buz, Ayhan Akın, Ahmet Dağhan, Hüseyin Bacak, Mehmet Doymaz, Ahmet Acar, Mesut Özcan. Denetim Kurulu: İsmail Doğangönül, Ali Durmuş, Mustafa Yıldız.

