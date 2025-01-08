Yüksel: Suriye'deki Suçların Yargılanması İçin Hibrit Mahkeme Kurulmalı

Hibrit Mahkeme ile Adalet Arayışı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Suriye'de işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının yargılanması için uluslararası destekli, ancak yerel unsurların ön planda olduğu bir hibrit mahkeme kurulması gerektiğini ifade etti. Yüksel, bu tür bir mahkemenin hem adaletin sağlanması hem de toplumsal barışın kurulması açısından büyük avantajlar sunacağını belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Yüksel, Esed rejiminin devrilmesiyle bölgedeki dengelerin değiştiğine dikkat çekerek, İsrail'in Suriye halkının devrimini kabullenemediğini vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin vakit kaybetmeksizin İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarını durduracak kararlar alması gerektiğini belirtti.

Suçların Belgelendirilmesi

Cüneyt Yüksel, BM Bağımsız Mekanizması'nın 6 Aralık 2024'te yayınladığı raporda, Suriye'deki 100'den fazla karakolda gözaltı ve tutukluluk süreçlerinin tanık ifadeleri, hükümet belgeleri ve güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerle belgelendiğini açıkladı. Bu belgelerin, işkence, zorla kaybetme ve cinsel şiddet gibi suçların kapsamını ortaya koyduğunu ve sorumluların tespitinde önemli bir kaynak oluşturduğunu dile getirdi.

Südneya Hapishanesi Örneği

Yüksel, Sednaya Hapishanesi'nde işlenen suçların en acımasız örneklerinden biri olduğunu belirterek, Esed rejiminin uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini ifade etti. Yüksel, Esed ve Baas rejimi yöneticilerinin adalet önünde yargılanmasının sadece Suriye halkı için değil, bütün uluslararası topluma bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Suriye'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yargılanması için önerilen hibrit mahkeme, adaletin sağlanması ve toplumsal barışın tesis edilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.