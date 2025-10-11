Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi — Mardin'de "analara ağlamayacak" Türkiye mesajı

Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi Mardin'de vurgulandı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mardin'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Terörsüz Türkiye" programında konuştu. Yüksel, hedeflerinin "analarn ağlamaması ve hiçbir şekilde şiddetin, terörün konuşulmadığı bir Türkiye" olduğunu söyledi.

Yüksel, farklı etnik yapıların yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı Mardin'in bu anlamda Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirtti ve terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmada Mardin'in önemine dikkat çekti.

Komisyon süreci ve Diyarbakır ziyareti

Yüksel, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de, bir parti hariç tüm partilerin yer aldığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlattı. Komisyonun çalışmalarının büyük bir mutabakatla yürütüldüğünü belirten Yüksel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugüne kadar tabi çok canlar yitirdik. 65 bin canımızı yitirdik terörden dolayı. Kimine göre 2 trilyon dolar civarında bir ekonomik kayıp oluştu. Tabi bu canların yitirilmesi, onları geri getiremeyiz ama bundan sonrası için anaların ağlamamasını ve hiçbir şekilde şiddetin, terörün konuşulmadığı bir Türkiye'yi hedefliyoruz."

Komisyonun şu ana kadar Türkiye'nin hemen hemen her kesimini dinlediğini, üç karar alındığını ve bu kararların mutabakatla kabul edildiğini söyleyen Yüksel, önümüzdeki hafta düzenlenecek toplantılardan ve planlanan ziyaretlerden bahsetti:

"Önümüzdeki hafta gençlik ve kadın sivil toplum kuruluşlarının sunum yapacağı bir toplantı olacak. Komisyonumuz Diyarbakır'ı ziyaret edecek. TBMM dışında yapılacak ilk ziyaret Diyarbakır olacak. Ardından belli kurumlar tekrar komisyona davet edilecek ve nihayetinde komisyon bir rapor hazırlayacak; bu raporda hukuki altyapı dahil tespit edilen konular TBMM'ye sunulacak."

Yüksel, komisyona gelenlerin ortak görüşünün "Terörün artık Türkiye'de bitmesi gerektiği ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği" yönünde olduğunu, bunun sağlanmasıyla demokraside, kalkınmada ve adalette önemli ilerlemeler kaydedileceğini vurguladı.

Gazze ve Filistin meselesi

Yüksel, İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023 sonrası başlattığı harekâtın ardından sağlanan ateşkese ilişkin Türkiye'nin çabalarına dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaları öne çıkardı.

Konuşmasında Gazze'deki can kaybı ve yıkıma ilişkin verileri aktaran Yüksel, şunları söyledi: "Gazze'de yapılan İsrail saldırılarında 70 bine yakın insan şehit oldu; bunların çoğu kadın ve çocuk. Yaklaşık 150 bin yaralı var; bunların yarısının hayatını tam idame ettiremeyeceği değerlendiriliyor. 15 bine yakın sivilin binaların enkazları altında kaldığını biliyoruz."

Yüksel, hedeflerinin ateşkesi kalıcı kılmak, insani yardımların kesintisiz ulaşmasını sağlamak ve nihai hedef olarak 1967 sınırlarında, bağımsız ve bütünleşik bir Filistin devleti kurulması olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'nin iki devletli çözümü her platformda dile getirdiğini ve şu anda 157 ülkenin Filistin'i tanıdığını söyledi.

"Filistin inşallah bu coğrafyada tam olarak yeşerecek" diyen Yüksel, hem terörsüz Türkiye hem de özgür Filistin hedeflerinin gerçekleşeceğine inandığını ekledi.

Yerel değerlendirmeler ve son gelişmeler

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da programda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel ve Uncu, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderlerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Program, Mardin'den yükselen kardeşlik ve huzur vurgusuyla, komisyon çalışmalarının sürdürüleceğine dair mesajlarla son buldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel (solda), Mardin'de bir otelde partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Terörsüz Türkiye" programına katıldı.