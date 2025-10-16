Yumaklı: Çin ile Tarım Ticareti'nde Kısa Sürede Ciddi Mesafe Kat Edeceğiz

Bakan Yumaklı, Çin ziyareti sonucu su ürünleri ve badem ihracatına dair protokoller imzalandığını ve tarım ticaretinde hızlı ilerleme beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:23
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin ziyaretinde iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin önünü açacak anlaşmaların imzalandığını ve kısa zamanda önemli ilerleme sağlanacağına ilişkin beklentisini paylaştı.

Ziyaret ve Görüşmeler

Bakan Yumaklı, resmi ziyarette Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile Şanghay'da bir araya geldi. Yumaklı, burada düzenlenen Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı ve iki ülkenin gıda güvenliği yaklaşımlarını karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduğunu belirtti.

İmzalanan Protokoller

Ziyarette, Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartlarını düzenleyen iki protokol ile badem ihracatına ilişkin inceleme ve karantina gerekliliklerini belirleyen bir protokol imzalandı. Yumaklı, bu anlaşmaların, son iki yılda kesintiye uğrayan tarımsal ürün ticaretinin yeniden başlaması için atılan somut adımlar olduğunu vurguladı.

Ticaret Hacmi ve Hedefler

Bakan Yumaklı, Çin'in toplam 6 trilyon dolarlık ticaret hacmi içinde tarım ürünleri ticaretinin 300 milyar dolar ile yaklaşık %5 paya sahip olduğunu, Türkiye-Çin ticaretinde ise tarım ürünlerinin payının %1,6 olduğunu ve bunun yetersiz görüldüğünü ifade etti. Yumaklı, Türk şirketlerinin birçok tarım ürününde Çin pazarına ulaştığını ancak zaman zaman yaşanan pürüzlerin ticaretin kesilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kanatlı, Turunçgil ve Diğer Ürünler

Yürütülen çalışmaların sadece su ürünleri ve badem ile sınırlı olmadığını belirten Yumaklı, kanatlı sektörü ile ilgili yoğun temasların sürdüğünü ve anlaşma aşamasına yaklaşıldığını söyledi. Ayrıca, turunçgiller konusunda önümüzdeki haftalarda Çin'den bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini ve incelemelerin sonuçlanmasıyla büyük bir ihracat kapısının açılacağını belirtti. Diğer meyve ve sebzeler için de yolun açıldığını ve umutlu olduklarını dile getirdi.

Teknik Engellerin Giderilmesi ve Kayıt Süreçleri

Türk firmalarının Çin'deki sistemlere kayıtlarıyla ilgili teknik sorunların da görüşmede gündeme geldiğini aktaran Yumaklı, iki taraf ilgili yetkililerin bir araya gelerek bu engelleri çözme konusunda mutabakat sağladığını bildirdi.

Sürdürülebilir İhracat ve Fiyat İstikrarı

Bakan Yumaklı, tarım ürünlerinin dış pazarlara sürdürülebilir şekilde ihraç edilmesinin Türkiye içindeki fiyat istikrarına da katkı sağlayacağını vurgulayarak, tarım ürünleri ticaretinde Ticaret Bakanlığı ile uyumlu ve hızlı ilerleme beklediklerini söyledi. Yumaklı, imzalanan anlaşmaların ve sağlanan mutabakatın üreticilere ve şirketlere hayırlı olmasını diledi.

Yumaklı, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında geçen ay Çin'e yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi yönünde güçlü bir irade oluşturduğunu ve bunun kendi çalışmalarının da önünü açtığını belirtti.

Yumaklı son olarak, Türk üreticilerin uzun süren ihracat arayışının sona ermesi beklentisi içinde olduğunu, Çinli muhatapların da sürecin hızlandırılması konusunda irade gösterdiğini ve elde edilen sonuçlardan üreticilerin büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?