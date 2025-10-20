Yumaklı: Türkiye, teknoloji destekli ormancılıkta örnek ülke

IFIW açılışında vizyon ve hedefler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) açılış konuşmasında Türkiye'nin sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini belirtti.

Yumaklı, organizasyonun teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinlemesine inceleyeceğini ve bu vizyonu daha da güçlendirecek inovatif çözümleri sahaya taşıyacağını ifade etti. "Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır," dedi.

İklim krizi, yangınlar ve riskler

İklim krizinin dünyayı büyük bir değişime sürüklediğine dikkat çeken Yumaklı, sanayi devriminden bu yana ortalama sıcaklığın 1,2 derece yükseldiğini ve her 10 yılda bir kurak alanların yüzde 6 genişlediğini anımsattı. Çiftçilerin kuraklık, zirai don ve dolu gibi felaketlerle mücadele ettiğini; Karadeniz Bölgesi'nde ise sel ve taşkınların etkili olduğunu vurguladı.

Yumaklı, ormanların sigorta edilmesi gereken hassasiyete de işaret ederek, ülkemizdeki ormanların yüzde 64'ünün yangınlara son derece hassas bölgelerde yer aldığını; iklim değişikliğinin tetiklediği düşük nem, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklığın yangına davetiye çıkardığını söyledi. Ayrıca, yangınların yüzde 96'sının insan unsuru taşıdığına dikkat çekti.

"2025'te, Orman Genel Müdürlüğü ve tüm paydaş kurumlarla 7 binden fazla orman yangınına müdahil olduk," değerlendirmesinde bulundu.

Yangınla mücadelede kapasite ve teknoloji

Yumaklı, ormanları korumak için kapasiteyi güçlendirdiklerini ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını belirterek, elindeki kaynakları şu şekilde sıraladı: 27 uçak, 105 helikopter, 6 binin üzerinde nitelikli kara aracı ve 1700 farklı noktada konumlanmış varlık. Bu varlıklarla yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin yanan orman alanlarının toplam orman alanlarına oranlama açısından Avrupa'da ikinci sırada yer aldığına işaret eden Yumaklı, bunun hızlı reaksiyon ve verdikleri mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

İnovasyon, AR-GE ve yapay zekâ

Yumaklı, yangınla mücadelede ve ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin temelinin inovasyon ve AR-GE olduğunu vurguladı. "Örnek gösterilen vizyon ülkesi konumuna yükseldik," diye konuşan Bakan, Türkiye'nin yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci ülke olduğunu belirtti. "Daha da önemlisi İHA'lara GSM baz istasyonu entegrasyonu ile farklı afetlerde de kullanım sağlanacak," dedi.

Yapay zekâ sayesinde yangın risklerini önceden tahmin ettiklerini, ormanları zararlılardan koruduklarını ve ormanların sağlığını garanti altına aldıklarını anlattı. Yumaklı, IFIW'nin bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümler ve küresel işbirlikleri sunduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'nin ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer aldığına dikkat çeken Yumaklı, son 23 yılda 34,3 milyar liralık kaynak ayrılarak 288 binden fazla ORKÖY projesi gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yumaklı ayrıca, ülkemizde her yıl kutlanan 11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşları fidan dikim alanlarına davet etti.

Plaket töreni

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Yumaklı tarafından, AA adına Çevre ve Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya'nın da aralarında bulunduğu etkinlik sponsorlarının temsilcilerine plaket verildi.

Plaket takdimi yapılan isimler şunlardır: İGA Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu adına Sunar Oktay, Kaan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye Madenciler Derneği 2. Başkanı Ramazan Yön, Trendyol Başkanlık Ofisi Başkanı Burcu Yaşar, CMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çolak, Türk Hava Yolları (THY) İletişim ve Marka Yönetimi Başkan Yardımcısı Hatice Girgin ve Baykar Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Topuz.

Plaket takdiminin ardından ülke temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

