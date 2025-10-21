Yumaklı: Yeşil Vatan Seferberliği ile 1 Yılda 550 Milyon Fidan Hedefi

Bakan Yumaklı seferberliğin ayrıntılarını paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke genelinde bir yıl içinde 550 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Yumaklı, basın toplantısında şu çağrıyı yaptı: "11 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında, 7'den 77’ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz."

Yumaklı, doğru adımlar atıldığı sürece iklim değişikliğinin zararlarının azaltılabileceğini ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın mümkün olduğunu vurguladı. Ormanların bu mücadelenin en büyük güvencesi olduğunu belirten Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonunun yol haritası sunduğunu söyledi.

Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu, orman varlığının 23,4 milyon hektara çıkarılarak ülke yüzölçümünün yüzde 30'unun ormanlarla kaplandığını kaydeden Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada dünyada ilk 4 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riskinin arttığını; tecrübe ve teknik kapasiteyle yangın mücadelesinin en üst seviyede sürdürüldüğünü belirterek, bu yıl şu ana kadar 2 bin 982'si orman içinde, 4 bin 110'u orman dışı olmak üzere toplam 7 bin 92 yangınla mücadele ettiklerini hatırlattı. Yangınlarda şehit düşenleri rahmetle anarken, söndürme çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.

Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği seferberliğin tüm topluma görev düştüğünü belirten Yumaklı, "86 milyona görev düştü" ifadesini kullandı. Seferberlik kapsamında hem bireysel hem kurumsal faaliyetlerin bir yıl süreceğini söyleyen Bakan, ayrıca bir beyanında daha şunları aktardı: "Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 1 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz." Bakan, 2019'da aynı gün dikilen 13,8 milyon fidan rekorunun bu yıl aşılmasının ikinci hedefleri olduğunu belirtti.

Seferberliğin ikinci ayağında oluşturulacak hatıra ormanlarına ilişkin Yumaklı, şu planları açıkladı: Yangınla mücadelede şehit olanlar için 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları, deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için 11 ilde hatıra ormanları, 81 ilde ise Aile Yılı Ormanları kurulacak. Ayrıca, Gazze Hatıra Ormanı ile Gazze soykırımında şehit olan 68 bin masum insan anılacak.

Yumaklı, iş birlikleri kapsamında yapılan kampanyaları da paylaştı: Kızılay ile yürütülen "1 kan verene 3 fidan" kampanyasıyla 4,5 milyon fidan dikilecek; Basketbol Federasyonu ile imzalanan "Her Basket Bir Fidan" kampanyası ile ve Futbol Federasyonu iş birlikleriyle 11 Kasım ve sonrası etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşların ve kurumların seferberliğe katılımına yönelik bilgi ve hizmetlerin "gelecegenefes.gov.tr" adresinden sağlanacağını belirten Yumaklı, siteyi "devletimizin resmi güvencesi altında, milletimizle fidanları buluşturan dijital köprü" olarak tanımladı. Ayrıca Geleceğe Nefes mobil uygulamasının da kullanıma açıldığını, vatandaşların hem internet sitesi hem mobil uygulama üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebileceklerini, özel sertifika edinebileceklerini ve bağış yapabileceklerini söyledi.

Yumaklı, sistem üzerinden fidanın dikileceği ilin seçilebileceğini ve sitede hangi ilde ne kadar fidan sahiplenildiğini gösteren haritanın sürekli güncelleneceğini aktardı. Bağış sonrası sertifikaların hediye edilebileceğini, firmaların paydaşları ve müşterileri için de bu uygulamayla katkı sağlayabileceğini belirtti.

Son olarak Yumaklı, bireysel veya kurumsal hatıra ormanı oluşturma taleplerinin site üzerinden yapılabileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak biz, ağaçlandırma çalışmalarını bir plan ve takvim dahilinde zaten yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızla, el ele verdiğimizde gücümüz artıyor. Daha yeşil bir Türkiye, daha sağlıklı bir gelecek için herkesi, 11 Kasım'da fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyorum. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), "Yeşil Vatan Seferberliği"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.