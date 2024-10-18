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Yunan Liman İşçileri Mühimmat Yüklemesini Engelledi

Pire Limanı'ndaki işçiler, İsrail'e gönderilecek mühimmat dolu konteynerin yüklenmesini durdurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:36
Yunan Liman İşçileri Mühimmat Yüklemesini Engelledi

Yunanistan'da Liman İşçileri Protesto Düzenledi

Yunanistan'da, Pire Limanı'nda çalışan işçiler, mühimmat dolu bir konteynerin İsrail'e gönderilmesini durdurdu. Bu olay, Yunan Devlet Televizyonu ERT tarafından bildirildi.

Konteynerin Yüklenmesi Engellendi

Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a gelen mühimmat içeren konteyner, Hayfa Limanı'na gitmek üzere Pire Limanı'na getirildi. Ancak, işçi sendikalarının çağrısıyla toplanan işçiler, yüklemenin gerçekleşmesine izin vermedi.

Protesto Sloganları ve Mesajlar

İşçiler, konteynerin üzerine "Katiller, limandan çıkın" gibi yazılar yazarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları attılar. İşçiler, konteynerin gemiye yüklenmesine izin vermeyeceklerini ve Filistin halkını kanlarıyla lekeleyeceklerini belirtirlerken, güçlü bir duruş sergilediler.

Sendikadan Açıklama

Pire Liman İşçileri Birliği Başkanı Markos Bekris, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Filistin halkının soykırımını devam ettirecek savaş mühimmatının Pire Limanı'ndan gönderilmesine izin vermeme kararı aldık" diyerek, ülkesinin savaşlara karışmaması gerektiğini vurguladı.

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