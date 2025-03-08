Yunan Parlamentosu Muhalefetin Güvensizlik Önergesini Reddetti

Yunanistan parlamentosu, 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasına ilişkin muhalefetin güvensizlik önergesini reddetti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:27
Yunan Parlamentosu Muhalefetin Güvensizlik Önergesini Reddetti

Yunanistan'da Hükümet Güvenoyu Aldı

Yunanistan'da, Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki hükümet, muhalefetin 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazasıyla ilgili sunduğu güvensizlik önergesinin reddedilmesiyle güvenoyu aldı.

Oylama Detayları

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve diğer muhalefet grupları olan Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ve Özgürlük Seyri, 28 Şubat 2023'te Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde meydana gelen trajik tren kazasına ilişkin hükümete karşı güvensizlik önergesi sundu.

Oylama sonucu, 300 sandalyeli mecliste 293 milletvekili oy kullandı. Bu oylamada, 157 milletvekili önergeyi reddederken, 136 milletvekili önergeye destek verdi. Böylece hükümet, 157 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan güvenoyu almış oldu.

Gerekçeler ve Eleştiriler

Yunanistan'da hükümet, tren kazasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların hala bulunmaması ve kazaya sebebiyet veren altyapı sorunları nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya.

Tempi bölgesinde yaşanan bu üzücü olayda, 28 Şubat 2023'te tam 57 kişi yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından yaşanan süreç, kamuoyunun kamu güvenliği ve hükümetin sorumluluğu konusundaki endişelerini artırdı.

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