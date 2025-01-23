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Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Edirne'de Tutuklandı

Edirne’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir PKK şüphelisi güvenlik güçlerince tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:41
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Edirne'de Tutuklandı

Edirne'de PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya teşebbüs eden terör örgütü PKK şüphelisi L.G, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleşti.

Dün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan L.G'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Ardından, Edirne Adliyesi'ne sevk edilen L.G, savcılıkta verdiği ifadenin sona ermesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, L.G'nin tutuklanmasına karar verdi. Bu gelişme, Edirne'de PKK ile mücadelede güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

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