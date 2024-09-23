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Yunanistan Açıklarında Düzensiz Göçmen Botu Battı

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:49
Yunanistan Açıklarında Düzensiz Göçmen Botu Battı

Yunanistan'da Üzücü Bot Kazası

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin raporlarına göre, Sisam Adası açıklarına yakın bir bölgede meydana gelen kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Olay anında, botta toplam 33 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kurtarılan Yolcular

Yüzerek karaya ulaşan 5 kişi, geminin batış anında kaybolan diğer yolcular hakkında bilgi verdi. Yunan Sahil Güvenlik birimleri, denizde 3 düzensiz göçmenin cansız bedenlerini buldu. Ancak, botta olduğu belirtilen 25 kişiye henüz ulaşılamadı.

Göçmen Krizi Devam Ediyor - Bu trajik olay, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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