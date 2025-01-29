Yunanistan: Altyapı Güvenliği Avrupa'nın Önceliği Olmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'ten Kritik Açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında meydana gelen hasarı örnek göstererek, altyapı dayanıklılığının ve güvenliğinin Avrupa'nın en temel önceliği olması gerektiğini ifade etti.

Vilnius'taki Resmi Ziyaret

Yerapetritis, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Altyapı Güvenliği Vurgusu

Yerapetritis, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarındaki hasar nedeniyle, Yunanistan'ın bu durumu yaşayan Baltık Denizi ülkelerine destek mesajı gönderdiğini ifade etti. Altyapıya yönelik her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğunu dile getiren Yerapetritis, "Altyapımızın dayanıklılığı ve güvenliği Avrupa'nın en temel önceliği olmalıdır." ifadelerini kullandı.