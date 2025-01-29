DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Yunanistan: Altyapı Güvenliği Avrupa'nın Önceliği Olmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, altyapı güvenliğinin Avrupa'nın en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:21
Yunanistan: Altyapı Güvenliği Avrupa'nın Önceliği Olmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'ten Kritik Açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında meydana gelen hasarı örnek göstererek, altyapı dayanıklılığının ve güvenliğinin Avrupa'nın en temel önceliği olması gerektiğini ifade etti.

Vilnius'taki Resmi Ziyaret

Yerapetritis, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Altyapı Güvenliği Vurgusu

Yerapetritis, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarındaki hasar nedeniyle, Yunanistan'ın bu durumu yaşayan Baltık Denizi ülkelerine destek mesajı gönderdiğini ifade etti. Altyapıya yönelik her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğunu dile getiren Yerapetritis, "Altyapımızın dayanıklılığı ve güvenliği Avrupa'nın en temel önceliği olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı