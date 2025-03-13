Yunanistan'da 2 Yıl Önceki Tren Kazası İçin Eylem Düzenlendi

Yunanistan'da, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının sorumlularının bulunması için Atina'da büyük bir eylem gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:02
Yunanistan'da 2 Yıl Önceki Tren Kazası İçin Eylem Düzenlendi

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle öğrenciler, başkent Atina'da eylem düzenledi.

Parlamento binasının önünde bulunan Sintagma Meydanı'nda, çeşitli öğrenci örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kalabalık, kazanın sorumlularının ortaya çıkmasını ve ihmallerin örtbas edilmemesini istedi.

Eylem sırasında, kazada hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak anıldı. Katılımcılar, sorumluların cezalandırılması için güçlü taleplerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, müzik grupları sahne alarak, kazada hayatını kaybedenler anısına mini konserler düzenledi. Bu etkinlik, hem yas tutmak hem de adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Çorum'daki Gıda Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
7
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!