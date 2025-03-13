Yunanistan'da 2 Yıl Önceki Tren Kazası İçin Eylem Düzenlendi

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle öğrenciler, başkent Atina'da eylem düzenledi.

Parlamento binasının önünde bulunan Sintagma Meydanı'nda, çeşitli öğrenci örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kalabalık, kazanın sorumlularının ortaya çıkmasını ve ihmallerin örtbas edilmemesini istedi.

Eylem sırasında, kazada hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak anıldı. Katılımcılar, sorumluların cezalandırılması için güçlü taleplerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, müzik grupları sahne alarak, kazada hayatını kaybedenler anısına mini konserler düzenledi. Bu etkinlik, hem yas tutmak hem de adalet talep etmek amacıyla gerçekleştirildi.