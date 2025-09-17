Yunanistan'da Batı Nil Virüsü: Haftada 2 Ölüm, 8 Yeni Vaka
Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu uyarısı
Yunanistan'da Batı Nil virüsü kaynaklı gelişmelerde son bir haftada 8 yeni vaka tespit edildi ve 2 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak - 17 Eylül tarihleri arasında ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakası kayda geçtiği bildirildi.
Açıklamada, yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu belirtilirken, halka sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemleri uygulanması çağrısı yapıldı.
Yetkililer halkı uyararak, salgının seyrinin yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin sürdürüldüğünü ifade etti.