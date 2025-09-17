Yunanistan'da Batı Nil Virüsü: Haftada 2 Ölüm, 8 Yeni Vaka

Yunanistan'da 1 Ocak-17 Eylül arasında 83 vaka kaydedildi; son haftada 8 yeni vaka ve 2 ölüm bildirildi. Sağlık kurumu sivrisinek önlemleri çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:01
Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu uyarısı

Yunanistan'da Batı Nil virüsü kaynaklı gelişmelerde son bir haftada 8 yeni vaka tespit edildi ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak - 17 Eylül tarihleri arasında ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakası kayda geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu belirtilirken, halka sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemleri uygulanması çağrısı yapıldı.

Yetkililer halkı uyararak, salgının seyrinin yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

