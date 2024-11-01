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Yunanistan'da El Yapımı Bombanın Patlaması: Bir Ölü

Atina'da bir apartman dairesinde el yapımı bomba patladı, bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:46
Yunanistan'da El Yapımı Bombanın Patlaması: Bir Ölü

Atina'da Patlama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın Ambelokipi semtinde, el yapımı bir bombanın patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, belirtilen semtteki bir apartman dairesinde gerçekleşti.

Patlamanın Nedeni ve Ele Geçirilen Deliller

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELLAS) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın, hayatını kaybeden şahsın bulunduğu dairenin salonunda hazırladığı el yapımı bombadan meydana geldiği bildirildi. Aynı açıklamada, patlamanın gerçekleştiği yerde iki adet tabanca, mermi dolu bir şarjör, cep telefonları ve çeşitli dijital delillerin bulunduğu da kaydedildi.

Soruşturma ve Terör Bağlantısı

Soruşturmayı yürüten terörle mücadele ekipleri, patlamanın terörle bağlantılı olma ihtimalini araştırıyor. Olay yerinde yaralı bir kadın da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

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