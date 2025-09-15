Yunanistan'da Sol Partilerden Küresel Sumud Filosu'na Destek

Yunanistan'ın muhalefetindeki sol partiler, Küresel Sumud Filosu'na verdikleri destek mesajıyla hükümete net tavır alma çağrısı yaptı.

SYRIZA'dan güçlü dayanışma vurgusu

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) basın ofisi açıklamasında: "Zor günler geçiren Filistin halkı ile dayanışma, insan haklarına saygı duyan her vatandaşın görevidir. SYRIZA bu girişime 31 Ağustos'ta da tam desteğini açıklamıştı. Dün Siros Limanı'ndan hareket eden Yunan heyetinin de yer aldığı uluslararası Küresel Sumud Filosu, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma karşı tüm dünyaya güçlü bir mesaj göndermektedir."

Açıklamada, sivillere ve yeni doğmuş çocuklara her gün terör estiren Netanyahu hükümetine karşı uluslararası toplumun gösterdiği hoşgörünün sona ermesi gerektiği vurgulandı.

SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümeti taraf belirlemeye davet ederek, "Artık sadece izleyici kalamayız. Hükümetin, Filistin Devleti'ni de tanıyarak, İsrail'e karşı Avrupa yaptırımlarının uygulanması için baskı yapması gerekmektedir ki Filistin halkına yönelik soykırım son bulsun." ifadelerini kullandı.

Yeni Sol liderinden destek ve övgü

Muhalefetteki Yeni Sol Partisinin Lideri Aleksis Hariçis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak teknelerin dün akşam Siros Adası'ndaki limanlardan denize açıldığını hatırlattı ve "Gazze'nin yasa dışı ablukasının yıkılması, insanlık ve dayanışma adına küresel bir mesaj taşınması için cesur bir teşebbüs." değerlendirmesinde bulundu.

Hariçis filodaki Yunan gruplara selam göndererek, "Meclis grubumuzdaki milletvekili Peti Perka'nın da orada olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Filonun hedefine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Hariçis, "Küresel Sumud Filosu bizim sesimiz. Bu nedenle onların yolculuğu bizim de yolculuğumuz. Ta ki nihai zafere kadar." ifadelerini kullandı.

Filonun hareketi

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler, Siros Adasındaki limanlardan dün akşam denize açılmaya başlamıştı.