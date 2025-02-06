Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası

Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcıları Casus Yazılıma Maruz Kaldı mı?

Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kişisel verilerin nasıl izlendiği merak ediliyor.

Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iddiaların ciddiyetini değerlendirerek, bu konudaki tüm belgeleri ve bilgileri incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında DeepSeek adlı yapay zeka uygulamasının, Yunanistan'daki faaliyetlerinin yasal olup olmadığına dair değerlendirmeler yapılacak.

Ayrıca, WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazetecinin ve sivil toplum kuruluşu üyesinin Paragon Solutions isimli İsrailli şirketin geliştirdiği Graphite adlı casus yazılımı aracılığıyla hedef alınmış olabileceğini açıklamıştı. Bu durum, kişisel verilerin korunması konusundaki tartışmaları daha da alevlendiriyor.

Yunanistan'da yaşanan bu gelişmeler, dijital güvenlik konusunda önlemlerin artırılmasını ve daha fazla denetim mekanizmasının devreye girmesini zorunlu kılabilir.