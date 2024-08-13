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Yunanistan'daki Orman Yangınına Türkiye'den Havadan Müdahale

Türkiye, Yunanistan'daki orman yangınına 2 uçak ve 1 helikopterle müdahale için destek gönderdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:54
Yunanistan'daki Orman Yangınına Türkiye'den Havadan Müdahale

Yunanistan'daki Orman Yangınına Hava Desteği

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde süregelen orman yangınlarına Türkiye, havadan müdahalede bulunmak amacıyla 2 uçak ve 1 helikopter gönderdi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu konuda sosyal medya üzerinden bilgi verdi.

Ateş Kuşları Gökyüzünde

Bakan Yumaklı, "Ateş kuşları, komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'daki orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçağımız ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı" açıklamasını yaptı.

Ormanların Önemine Vurgu

Yumaklı, "Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır" ifadesiyle yangında görev alacak mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diledi. Ayrıca, Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu destek, bölgede yaşanan doğal afetlere karşı duyarlılığın ve komşuluk ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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