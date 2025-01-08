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Yunanistan'dan Elon Musk'a Parlamento Daveti

Yunan Çözümü Partisi lideri Velopulos, Elon Musk'ın Yunan Parlamentosu'nda konuşmasını istedi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:00
Yunanistan'dan Elon Musk'a Parlamento Daveti

Yunanistan'dan Elon Musk'a Davet

Yunanistan'daki muhalefet partisi Yunan Çözümü lideri Kiryakos Velopulos, ünlü Amerikalı iş insanı Elon Musk'ı Yunan Parlamentosu'nda konuşma yapması için davet etti.

Velopulos, Yunan Parlamentosu Başkanı Konstantinos Tasulas'a hitaben yazdığı mektubunda, sosyal medya platformu X'in de sahibi olan Musk'ın, yeni ABD hükümetinde üst düzey bir sorumluluk almasının beklendiğini vurguladı.

Yunanistan'ın demokrasisinin önemine dikkat çeken Velopulos, "Musk, demokrasinin özünü oluşturan ifade ve konuşma özgürlükleri için çabalar göstermektedir. Onun Yunan Parlamentosu'nda konuşması ulusal açıdan faydalı bir adım olacaktır. Böylece, demokrasinin beşiği olan Yunanistan uluslararası alanda kendini daha iyi tanıtabilir," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Velopulos, Musk'ın geçmişte Yunanistan'ın küçülen ve yaşlanan nüfus sorununa değindiğini belirtti. Musk'ın yeni teknolojiler, yapay zeka ve uydu iletişimleri alanındaki çığır açan ticari faaliyetlerinin ulusal düzeyde önemli işbirlikleri sağlayabileceğini ifade etti.

Velopulos, mektubunun bir nüshasını da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Meclis'teki diğer parti liderleri ve milletvekillerine gönderdi.

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