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Yunanistan'dan Lübnan Uyarısı: Vatandaşlar Acil Durumlar Hariç Gitmemeli

Yunanistan, artan Orta Doğu gerginliği nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemelerini tavsiye etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 00:48
Yunanistan'dan Lübnan Uyarısı: Vatandaşlar Acil Durumlar Hariç Gitmemeli

Yunanistan, Lübnan İçin Seyahat Uyarısı Yayınladı

Yunanistan, Orta Doğu'daki artan gerginlikler nedeniyle vatandaşlarına önemli bir uyarıda bulundu. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında seyahat edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Uyarının Detayları

Açıklamada, "Ekim 2023'ten itibaren, İsrail, Filistin toprakları ve İran gibi bölgelere yalnızca zorunlu durumlar için ziyaretlerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir" ifadelerine yer verildi. Yunan Dışişleri, bu nedenle Lübnan'dan ayrılması gereken Yunan vatandaşlarını da uyardı.Sonuç olarak, artan bölgesel huzursuzluk, Yunan hükümetinin vatandaşlarının güvenliğini ön planda tutarak böyle bir karar almasına neden oldu.

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