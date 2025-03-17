Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Kıbrıs'ta Tek Çözüm Birleşme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kıbrıs meselesinin tek çözümünün birleşme olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:20
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Kıbrıs'ta Tek Çözüm Birleşme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kıbrıs meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerapetritis, Kıbrıs üzerindeki tartışmaların çözümü için birleşmenin gerekli olduğunu belirtti.

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yerapetritis, dünyada birçok krizin yaşandığı bir dönemde olduklarını ifade etti. Ukrayna ile ilgili olarak, hem Yunanistan'ın hem de AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini, adil ve sürdürülebilir bir çözüm için müzakerelerin önemini vurguladı.

Yerapetritis, Gazze ve Lübnan'da ateşkesi desteklediklerini ve Batı Şeria'daki durumun kötüleşmesinden endişe duyduklarını söyledi. Ayrıca, Suriye'de yeni bir düzenin dış müdahalelerden uzak kalması gerektiğine inanarak, bu ülkeye uygulanan yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını önerdi.

Kıbrıs konusuna da değinen Bakan Yerapetritis, akşam gerçekleşecek olan Cenevre toplantısında Kıbrıs'taki taraflar, üç garantör ülke ve Birleşmiş Milletler (BM)’in katılacağını hatırlatarak, "Kıbrıs artık bölünmüş kalamaz. Bölünme hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Birlik içinde bir Avrupa ve barış dolu bir dünya için tek çözüm birleşmedir." dedi.

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