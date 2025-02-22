Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile İlerleme Kaydediliyor

Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İlişkilerde Umut Verici Gelişmeler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde bazı alanlarda kaydedilen ilerlemeleri duyurdu. Yerapetritis, 23 Şubat tarihinde New York'a gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks'e verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan diyalog sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerapetritis, ilişkilerdeki ilerlemenin çoğunu hava sahası anlaşmazlığı konusundaki sıcak olayların azalması, göç alanında işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacmindeki artışla ilişkilendirdi. Bu gelişmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi açısından olumlu bulduğunu ifade etti.

Ancak Bakan, Yunanistan’ın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini vurgularken, "Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bazı taleplerinden vazgeçmesini beklemek gerçekçi değil. Biz yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda uluslararası hukuka dayalı bir müzakereye açığız," şeklinde konuştu.

Yerapetritis, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleleri geniş kapsamlı bir pazarlık sürecine dönüştürdüğünü iddia ederken, iki ülke arasında görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulayarak, bölgedeki istikrarın korunması için diplomasinin öncelikli olması gerektiğini sözlerine ekledi.