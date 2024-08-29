Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'ten Türkiye'ye Destek Açıklaması

Yunanistan'dan Türkiye'nin AB Yolu İçin Destek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilerlemesine destek verdiklerini vurguladı.

Brüksel Toplantısında Önemli Konular Ele Alındı

Brüksel'de gerçekleştirilen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Yerapetritis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu toplantıya katılımının büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Yerapetritis, "Bir Türk Dışişleri Bakanı'nın beş yıl aradan sonra bu toplantıya katılması oldukça kritik. Bu, Türkiye-Avrupa ilişkilerini tartışmak için önemli bir fırsattır." dedi.

Kıbrıs Müzakerelerine Önem Veriliyor

Yerapetritis ayrıca, Birleşmiş Milletler inisiyatifi ile Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin tekrar başlatılması çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti. Brüksel'deki toplantıda, Fidan ile söz konusu konuları ikili olarak görüşme fırsatını bulacaklarını aktardı.