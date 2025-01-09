Yunanistan, Fransa'dan 24 Rafale Savaş Uçağını Tamamladı

Yunanistan, Fransa'dan aldığı 24 Rafale savaş uçağının teslimatını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:04
Yunanistan, Fransa'dan 24 Rafale Savaş Uçağını Tamamladı

Yunanistan, 24 Rafale Savaş Uçağının Teslimatını Tamamladı

Yunanistan'ın Fransa'dan tedarik ettiği 24 Rafale tipi savaş uçağının teslimatı bugün itibarıyla tamamlandı. Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, 24'üncü uçak Yunanistan'daki Tanagra Askeri Havaalanı'na indirildi.

Yunanistan, bu 24 uçağın 18'i için ilk sözleşmeyi Ocak 2021'de imzalamıştı. Devamında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eylül 2021'de Fransa'dan alınacak Rafale savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını açıklamıştı.

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