Yunanistan Hava Trafik Kontrolünde Kritik Sorunlar: Eksik Personel ve Eski Teknoloji

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (EEEKE), ülkenin hava trafik kontrol sisteminde karşılaşılan ciddi sorunlara dikkat çekti. Birlik, hem eksik personel hem de eski teknolojik ekipmanla çalışmalarının getirdiği olası tehlikeleri vurguladı.

EEEKE'nin yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD'de meydana gelen bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazadan duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, hava trafik kontrolörlerinin görevini ifa ettiği şartların >önemli olduğu vurgulandı.

Ülkede 97 hava trafik kontrolörünün istihdam edilmesine yönelik sınavlar düzenlendiği hatırlatılırken, mevcut personel eksikliklerinin hava trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığına işaret edildi. Yeni hava trafik kontrolörlerinin eğitiminin uzun yıllar aldığını belirten birlik, yaz döneminde de yetersiz personel ve yüksek yaş ortalaması bulunan kontrolörlerle çalışılacağını kaydetti.

Ayrıca, kullanılan araç ve teçhizatın eski teknoloji olması da büyük sorunlar teşkil ediyor. Örneğin, Atina'daki teçhizatın eski olması nedeniyle iki uçağın çarpışma rotasında olduğu direkt sistemde gözükmemekte. Bu durum, çarpışmaların önlenmesinin tamamen kontrolörlerin operasyonel becerisine bağlı olmasına yol açmaktadır.