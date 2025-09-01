Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği'nden Sığınmacı Yasa Tasarısına Sert Tepki

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği, hükümetin hazırladığı ve sığınmacıların iltica hakkı elde edememesi halinde geri gönderilme sürecini sertleştirmeyi öngören yasa tasarısını onaylamadığını açıkladı.

Birliğin eleştirileri

Birlik yazılı açıklamasında, Göç ve İltica Bakanlığı’nın temmuz ayında kamuoyunun tartışmasına sunduğu tasarının ayrıntılarını eleştirdi. Açıklamada, düzenlemeyle sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin yasal zeminin sertleştirildiği ve ülkede kayıt dışı kalanların da cezalandırılacağı vurgulandı.

İdari Yargıçlar Birliği, söz konusu düzenlemenin sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesinin ilticaya ilişkin temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, tasarının geri çekilmesini talep etti.

Tasarıda öne çıkan maddeler

Açıklamada yasa tasarısının içeriklerine ilişkin şu itirazlar açıkça yer aldı: iltica başvurusu reddedilenlere ülkeyi terk etmeleri için verilen sürenin 25 günden 14’e düşürülmesi; bu kişilerin ülkeye tekrar girişine getirilen yasanın 5 yıldan 10 yıla çıkarılması; kendi istekleriyle ülkeyi terk etmeyi kabul etmeyenlerin 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılmasının öngörülmesi ve cezanın ertelenmesine izin verilmemesi.

Protesto çağrısı ve süreç

Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), tasarıyı ve temmuzda Kuzey Afrika’dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının incelenmesini 3 ay boyunca askıya alan kararı protesto etmek amacıyla yarın başkent Atina’da eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından temmuzda yapılan yazılı açıklamada, tasarının bakanlık tarafından kamu tartışma sürecine açıldığı bildirilmişti. Tasarı, kamuoyunda tartışıldıktan sonra meclisin gündemine getirilmesi öngörülüyor.

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği hükümete çağrıda bulunarak, tasarının geri çekilmesini ve iltica hakkına ilişkin uluslararası yükümlülüklerin gözetilmesini talep etti.