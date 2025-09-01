DOLAR
41,13 0,1%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.600,35 -0,83%
BITCOIN
4.476.720,4 0,25%

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği'nden Sığınmacı Yasa Tasarısına Sert Tepki

İdari Yargıçlar Birliği, sığınmacıların geri gönderilmesini sıkılaştıran yasa tasarısını insan hakları ihlali sayarak geri çekilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:20
Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği'nden Sığınmacı Yasa Tasarısına Sert Tepki

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği'nden Sığınmacı Yasa Tasarısına Sert Tepki

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği, hükümetin hazırladığı ve sığınmacıların iltica hakkı elde edememesi halinde geri gönderilme sürecini sertleştirmeyi öngören yasa tasarısını onaylamadığını açıkladı.

Birliğin eleştirileri

Birlik yazılı açıklamasında, Göç ve İltica Bakanlığı’nın temmuz ayında kamuoyunun tartışmasına sunduğu tasarının ayrıntılarını eleştirdi. Açıklamada, düzenlemeyle sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin yasal zeminin sertleştirildiği ve ülkede kayıt dışı kalanların da cezalandırılacağı vurgulandı.

İdari Yargıçlar Birliği, söz konusu düzenlemenin sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesinin ilticaya ilişkin temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, tasarının geri çekilmesini talep etti.

Tasarıda öne çıkan maddeler

Açıklamada yasa tasarısının içeriklerine ilişkin şu itirazlar açıkça yer aldı: iltica başvurusu reddedilenlere ülkeyi terk etmeleri için verilen sürenin 25 günden 14’e düşürülmesi; bu kişilerin ülkeye tekrar girişine getirilen yasanın 5 yıldan 10 yıla çıkarılması; kendi istekleriyle ülkeyi terk etmeyi kabul etmeyenlerin 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılmasının öngörülmesi ve cezanın ertelenmesine izin verilmemesi.

Protesto çağrısı ve süreç

Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), tasarıyı ve temmuzda Kuzey Afrika’dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının incelenmesini 3 ay boyunca askıya alan kararı protesto etmek amacıyla yarın başkent Atina’da eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından temmuzda yapılan yazılı açıklamada, tasarının bakanlık tarafından kamu tartışma sürecine açıldığı bildirilmişti. Tasarı, kamuoyunda tartışıldıktan sonra meclisin gündemine getirilmesi öngörülüyor.

Yunanistan İdari Yargıçlar Birliği hükümete çağrıda bulunarak, tasarının geri çekilmesini ve iltica hakkına ilişkin uluslararası yükümlülüklerin gözetilmesini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü Meclisinde Önerge Protestosu: AK Parti Önergeleri Reddedildi
2
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
3
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Ağrı Patnos'ta Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk 5 Yaşındaki Kardeşini Tüfekle Vurdu
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
İngiltere sığınmacı aile birleşimini geçici olarak askıya alıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark