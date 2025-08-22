DOLAR
Yunanistan iltica başvurularında kemik yaşı tespiti kararı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, reşit olmadığını beyan eden iltica başvurularında kemik yaşı tespiti yapılmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:08
Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, reşit olmadığını beyan ederek ülkede iltica başvurusunda bulunanların yaşlarının belirlenmesine ilişkin ortak karar aldı. Bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

Gerekçe

Açıklamada, amacın iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecinde şeffaflık ve netlik sağlanması olduğu vurgulandı. "İltica başvurusunu değerlendirme sürecinin herhangi bir safhasında yetkililer başvuruda bulunan kişinin reşit olup olmadığına ilişkin şüphe taşırsa yaş tespiti için işlem başlatılacaktır."

Yaş tespitinde uygulanacak yöntemler

İltica başvurusunda bulunan ve reşit olmadığı beyan edilen kişinin yaşının tespiti için bedensel gelişimine ilişkin tıbbi muayenede bulunulacak, özel bir uzman tarafından psiko-sosyal değerlendirmesi yapılacak ve kemik yaşının tespit edilmesi için sol el bileğinden röntgen çekilecek.

