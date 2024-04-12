Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege ve Akdeniz'de sürdürdükleri yoğun denetimler kapsamında son 4 gün içerisinde Aydın, Muğla ve İzmir açıklarında 147'si çocuk 348 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzenlenen kurtarma operasyonları şu şekilde: 7 Nisan'da Muğla'nın Bodrum açıklarında Yunanistan'dan yola çıkan ve Türk karasularına geri itilen 3 sandalda yer alan 52 göçmen ile birlikte 2 Kaçakçı yakalandı. Aynı gün içerisinde İzmir Çeşme ve Karaburun açıklarında da 2 teknede ve bir lastik botta bulunan 55 göçmen kurtarıldı.

Hemen ertesi gün Aydın Kuşadası açıklarında Motor arızası sebebiyle sürüklenen bir lastik botta bulunan 28 göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, 9 Nisan'da İzmir Çeşme'de batma tehlikesi geçiren bir botta bulunan 44 Göçmen ile birlikte Muğla Fethiye'de bir lastik bottaki 21 göçmen yakalandı. 10 Nisan'da aldıkları ihbarı değerlendiren ekipler; Muğla Bodrum, İzmir Selçuk, Urla ile birlikte Aydın Kuşadası'nda 4 ayrı operasyon kapsamında 79 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Aynı tarihte Aydın Kuşadası ve İzmir Çeşme'de 2 teknede yer alan 46 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denizlerdeki denetimler aralıksız olarak süre geliyor. Insan kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ekipler bütün imkanlarını seferber ediyor