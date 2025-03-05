Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu, X'te Paylaşımları Durdurdu

GSEE, X platformundaki toksik ortam nedeniyle paylaşımlarını durdurdu ve alternatif iletişim yolları arayacak.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:52
Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu, X'te Paylaşımları Durdurdu

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan Önemli Açıklama

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), sosyal medya platformu X'te yapılan politika değişiklikleri dolayısıyla paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı.

Politika Değişikliklerinin Etkileri

GSEE'nin yazılı açıklamasında, X platformunun Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından yaşanan politika değişiklikleri'nin yalan haberler, aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı görüşlerin yayılmasını endişe verici bir şekilde artırdığına dikkat çekildi. Bu durumun, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerindeki toksikliğin artmasına da sebep olduğu ifade edildi. GSEE, birçok sendika, eğitim kurumu ve medya kuruluşunun platformdan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Demokrasi ve Kamu Diyalogu İçin Alternatif Yollar

Açıklamada, GSEE'nin sosyal medyayı, tarafsızlık ve nesnellik koşulları sağlandığında demokrasi ve kamu diyalogu için bir oksijen kaynağı olarak gördüğü vurgulandı. Ancak, artık böylesine toksik bir platformda yer almanın imkansız olduğu belirtildi. GSEE, topluma görüşlerini iletmek için alternatif yollar arayacağını da duyurdu.

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