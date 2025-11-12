Yunanistan, Marmaris açıklarında 8’i çocuk 20 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

Sahil Güvenlik müdahalesiyle kurtarma ve şüpheli yakalama

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde 8’i çocuk toplam 20 düzensiz göçmen olduğu yönünde bilgi alınması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan müdahalede, iddialara göre Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içindeki göçmenlere ulaşıldı.

Resmi açıklamada, can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmenin (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldığı ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Soruşturma ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

