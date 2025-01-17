Yunanistan, Milli Savunma Üniversitesi Kurma Planları Yapıyor

Yunanistan Yeni Bir Askeri Eğitim Kurumu Oluşturuyor

Yunanistan, "Milli Savunma Üniversitesi" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu kurma hazırlığı içinde.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Milli Savunma ve Eğitim Bakanlıkları, yeni bir Milli Savunma Üniversitesi kurulması için ortak çalışma yürütüyor.

Faaliyete Geçiş Hedefi ve Müfredat Gelişimi

Yeni üniversitenin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor.

Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 202464'üne gerilediği görülüyor.

Yeni Eğitim Sistemi ve Destekleyici Önlemler

Yeni yapılandırılan sistemle, askeri alanların ötesinde bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması da planlanıyor.

Askeri okulların koşullarının iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon avro'luk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması hedefleniyor.

Doktora Programları ve Araştırmalar

Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına olanak sağlanması ve bu doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini kapsaması bekleniyor.