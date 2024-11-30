Yunanistan, Osaka-Kansai Expo 2025'ten Çekildi

Yunanistan'ın Osaka-Kansai Expo 2025 fuarından çekilme kararı aldığı bildirildi. Japonya'nın Kansai bölgesindeki Osaka kenti, gelecek yıl nisan-ekim döneminde düzenlenecek "Dünya Expo" fuarına hazırlanıyor.

Çekilme Kararı ve Gerekçesi

Osaka-Kansai 2025 Expo Organizatörlüğünden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bu uluslararası fuardan çekilme kararı duyuruldu. Çekilme kararının gerekçesi olarak finansal kısıtlamalar gösterildi. Böylelikle Yunanistan, başlangıçta fuara katılmayı planladığını bildiren ancak sonra vazgeçen sekizinci ülke oldu.

Diğer Ülkelerin Durumu

Resmi Kyodo ajansına göre, şimdiye kadar Meksika, Estonya, Rusya, Arjantin, Afganistan, Nijer ve Güney Pasifik'teki ada ülkesi Niue fuardan çekildiklerini duyurmuştu. Ulusal basında, yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle bazı ülkelerin çekilme kararı alabileceği, bu sürecin ise küresel etkinliğe gölge düşürebileceği ifade edildi.

Fuar Detayları

Osaka kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda düzenlenecek olan fuar, "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" mottosuyla 13 Nisan-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.