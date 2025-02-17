Yunanistan, Santorini Adası'na Acil Durum Limanı İnşa Edecek

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası'nda acil durumlarda kullanılmak üzere özel bir liman inşa edeceğini duyurdu. Bu adım, bölgedeki deniz altı volkanik alanların aktif durumu göz önüne alındığında bir gereklilik olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ANT1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Santorini halkının büyük bir deprem riskiyle karşılaşması durumunda, güvenli bir şekilde sahil bölgelerinden uzaklaşarak yüksek alanlara çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yapılan görüşme sonrası alınan karar doğrultusunda, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde mevcut limanın yanı sıra acil durumlar için özel bir limanın da inşası kararlaştırıldı. Kikilias, Ege’deki magma hareketlerinin uzmanlar tarafından yakından takip edildiğini, ayrıca Santorini Adası’ndaki zemin yükselmesi ve kaymasının da araştırıldığını belirtti.

Bu yenilik, Yunanistan’ın depreme hazırlık planlarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor ve bölgedeki halka güvenli bir çıkış yolu sağlama amacı taşıyor.