Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan sınırında 4 FETÖ şüphelisinin ele geçirildiğini duyurdu. Ekipler sınırlar üzerinden diğer ülkelere geçmeye çalışanların izini sürmeyi sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı paylaşımla FETÖ mensubu şahıslarla mücadelenin devam ettiği bilgisi aktarıldı. Yunanistan sınırından kaçma planları yapan 4 FETÖ mensubunun kaçma girişimi başarı ile engellendi ve şahıslar yakalandığı duyuruldu.
Kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların FETÖ mensubu olduğu ise merkezdeki kontrollerinin ardındna açığa çıktı.