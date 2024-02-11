Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan sınırında 4 FETÖ şüphelisinin ele geçirildiğini duyurdu. Ekipler sınırlar üzerinden diğer ülkelere geçmeye çalışanların izini sürmeyi sürdürüyor.

Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu ele geçirildi
Yayın Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı paylaşımla FETÖ mensubu şahıslarla mücadelenin devam ettiği bilgisi aktarıldı. Yunanistan sınırından kaçma planları yapan 4 FETÖ mensubunun kaçma girişimi başarı ile engellendi ve şahıslar yakalandığı duyuruldu.

Kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların FETÖ mensubu olduğu ise merkezdeki kontrollerinin ardındna açığa çıktı. 

Öne Çıkanlar
Manuel Fernandes Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında ilk kez konuştu Manuel Fernandes Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında ilk kez konuştu
Toyota ÖTV indirimini patlattı! Raporuyla gelene fiyatlar şak diye düşecek Toyota ÖTV indirimini patlattı! Raporuyla gelene fiyatlar şak diye düşecek
Gençleşmek için sadece 20 gün bunları yiyin! Cildiniz ışıl ışıl parlayacak Gençleşmek için sadece 20 gün bunları yiyin! Cildiniz ışıl ışıl parlayacak
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu AK Parti'nin seçim çalışmasına yönelik düzenlenen Küçükçekmece saldırısında 12 şüpheli gözaltında AK Parti'nin seçim çalışmasına yönelik düzenlenen Küçükçekmece saldırısında 12 şüpheli gözaltında Meclis gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek? Sağlık teklifi bu hafta genel kurula sunuluyor Meclis gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek? Sağlık teklifi bu hafta genel kurula sunuluyor