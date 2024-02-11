Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı paylaşımla FETÖ mensubu şahıslarla mücadelenin devam ettiği bilgisi aktarıldı. Yunanistan sınırından kaçma planları yapan 4 FETÖ mensubunun kaçma girişimi başarı ile engellendi ve şahıslar yakalandığı duyuruldu.

Kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların FETÖ mensubu olduğu ise merkezdeki kontrollerinin ardındna açığa çıktı.