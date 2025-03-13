Yunanistan, Türkiye'nin Füze Testi Sonrası Denizaltı Filosunu Güçlendirecek

Yunanistan Donanmasını Güçlendirmeyi Hedefliyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi'nin TCG PREVEZE denizaltısından başarılı bir şekilde ateşlenmesinin ardından, Yunanistan denizaltı filosunu güçlendirme planlarını masaya yatırdı.

ATMACA Füzesinin Başarılı Testi

Kathimerini gazetesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesinin denizaltıdan tetiklendiğini duyurdu. Haberde, ATMACA füzesinin farklı versiyonlarının geliştirildiği ve bunun Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlığını artırmayı amaçlayan projelerden biri olduğu belirtildi.

Yunan Donanmasının Modernizasyon Planları

Yunan donanması, mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi, ayrıca 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra, MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilmesi de gündemde.

Yunan Savunma Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransız yapımı FDI sınıfı 'Formion' fırkateyninin denize indirilme töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini duyurdu. Dendias, 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesinin planlandığını belirtti.

Su Altı Sensör Ağı Projesi

Ayrıca, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bir su altı sensör ağı kurmayı planladığı ifade ediliyor. Bu sistem, Türk Deniz Kuvvetleri’nin faaliyetlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini amaçlıyor.