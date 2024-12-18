Yunanistan ve Sırbistan Arasında Tarihi İşbirliği Adımı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Sırbistanlı Djuric ile Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. İki bakan arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Yunanistan'ın Destek Mesajı

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Yunanistan'ın Sırbistan ile tarihi, kültürel ve dinsel bağlara sahip olduğunu vurguladı. Bugünkü görüşmeyi değerlendiren Yerapetritis, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifinin Atina tarafından destekleneceğinin altını çizdi. Sırbistan'ın AB üyeliğinin jeopolitik açıdan bir gereklilik olduğunu belirten Bakan Yerapetritis, bu yöndeki desteklerini yineledi.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın önceliğinin demokrasi normalleşmesi olduğunu ifade etti. Suriye'de kapsayıcı bir yönetim ve dış etkenlerden arındırılmış bir toprak bütünlüğü sağlanması gerektiğini söyleyen Yerapetritis, özellikle kadınlar, çocuklar ve tüm dini azınlıkların özgürlüklerinin korunmasına dikkat çekti.

Djuric'in Değerlendirmeleri

Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric de, Sırbistan'ın AB üyeliğinin bölgenin ekonomik kalkınmasına, güvenliğine ve istikrarına katkı sağlayacağını, ayrıca Yunanistan'a da faydası olacağını dile getirdi.