Yunanistan ve Ukrayna Arasındaki Güvenlik İşbirliği Anlaşması

Yunanistan ve Ukrayna Arasındaki İşbirliği Anlaşması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, güvenlik konularında önemli bir adım atarak işbirliği anlaşması imzaladı.

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Miçotakis ve Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında bir araya gelerek, iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir anlaşmaya imza attılar.

Yunanistan'ın Yeni Rolü

Bu anlaşma ile birlikte, Yunanistan, Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği gerçekleştirecek olan 21. AB ülkesi olma unvanını elde etti. Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Anlaşma, Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecine Yunanistan'ın aktif katılım yolunu açıyor" denildi.