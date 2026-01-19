Yunus Emre Enstitüsü: 44 Ülkenin Eğitim Sorumluları İstanbul'da

Yunus Emre Enstitüsü 3. İstişare Toplantısı ve Hizmet İçi Eğitim Programı İstanbul'da başladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı ve Hizmet İçi Eğitim Programı, 44 ülkeden gelen katılımcıların iştirakiyle İstanbul'da açıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cahid Şenel de katıldı.

Açılışta vurgulananlar

Açılış konuşmasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, istişarenin önemine değinerek "istişaresiz başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını" ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cahid Şenel ise görev başındaki eğitim sorumlularına hitaben şunları söyledi:

"Sizler, bazen binlerce kilometre uzakta, farklı coğrafyalarda, belki de daha önce aşina olmadığımız kültürlerin içinde Türkçeyi anlatıyor, Türk kültürünü tanıtıyor, Türkiye’ye dair doğru, sahici ve sıcak bir bağ kuruyorsunuz. Bu, son derece kıymetli olduğu kadar fedakarlık da gerektiren bir görevdir. Hepimiz biliyoruz ki bu görev, birbirini izleyen akademik takvimlerden, materyal tasarımlarından, müfredatlardan veya sınavlardan ibaret değildir. Kimi zaman yalnızlıkla, kimi zaman imkânların sınırlılığıyla, kimi zaman da kültürel farklılıkların doğurduğu zorluklarla mücadele etmeyi gerektirir. İşte tam da bu sebeple sizlerin emeği bizim için son derece değerlidir. Ve yine buradan açıkça ifade etmek isterim ki: Yaptığınız işlerin farkındayız, gösterdiğiniz fedakârlıkları görüyoruz ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Gerek şahsımın gerekse kurum yöneticisi çalışma arkadaşlarımın temel yaklaşımı da tam olarak budur aslında. Sahadaki arkadaşlarımızın yolunu açmak, onları desteklemek ve her şartta onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Çünkü güçlü bir merkez ancak sahasıyla sürekli temas hâlinde olan merkezdir. Kapılarımız sizlere her zaman açıktı."

Programın içeriği ve hedefleri

Program, 5 gün sürecek öğretim ve mesleki gelişim faaliyetlerinden oluşuyor. Etkinlik kapsamında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yeni öğretim modelleri ve dijital eğitim araçları ele alınacak; katılımcıların pedagojik donanımlarını güçlendirecek akademik oturumlar ve teknik atölyeler yer alacak.

Programda ayrıca Avrupa Ortak Dil Metni (CEFR) standartları, Enstitü'nün güncel öğretim modelleri ve dijital materyal geliştirme süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Eğitimde yapay zeka kullanımı, ölçme-değerlendirme standartları ve protokol kuralları gibi teknik seminerlerin yanı sıra saha deneyimlerinin paylaşıldığı yuvarlak masa toplantıları ve kurumsal iş akışını güçlendirmeye yönelik sunumlar gerçekleştirilecek.

Etkinlik, katılımcı personelin motivasyonunu artırmaya yönelik kültürel gezi ve etkinliklerle sona erecek.

