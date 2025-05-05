Yunus Emre Enstitüsü, Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve tarihi şehir Semerkand’da geleneksel olarak düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) etkinliğini gerçekleştirdi. Sınava, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 500 aday katıldı.

Türkçenin, Özbekistan'da yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak için gerekli olan en önemli yabancı dillerden biri olduğu dikkate alındığında, bu sınav büyük bir ilgiyle karşılandı. Adaylar, sınav günü üniversite binası önünde yoğun kalabalıklar oluşturdu.

TYS, katılımcıların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kapsamlı bir şekilde ölçmektedir. Başarılı olan adaylara, puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. Bu belge, sahiplerine Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık programına katılmadan eğitimlerine direkt olarak başlama imkanı sunmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi, Özbekistan makamlarınca tanınan tek Türkçe dil yeterlik sertifikası olma özelliğini taşımakta ve öğrencilere yüksek lisans ve doktora başvurularında büyük avantajlar sağlamaktadır.

Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, Özbekistan'da Türkçe öğrenme talebinin giderek arttığını belirtirken, sınava katılımın diğer ülkelerde olduğu gibi burada da oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Özkan, bu dönem için Taşkent ve Semerkand'da düzenlenen TYS'ye toplam 500'e yakın adayın katıldığını ifade etti.

Özkan, Yunus Emre Enstitüsü'nün dünya genelinde 39 ülkeyi kapsayan 44 merkezde gerçekleştirdiği sınavların Özbekistan'da beşinci kez düzenlendiğini söyledi. Katılımcıların Türkçeye ve Türk kültürüne duyduğu büyük sevgi ve ilgiyi de gözlemlediklerini aktardı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Semerkant'ta Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) tertip etti. Sınava ülkenin farklı bölgelerinden gelen 500’e yakın aday katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Semerkant'ta Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) tertip etti. Sınava ülkenin farklı bölgelerinden gelen 500’e yakın aday katıldı.