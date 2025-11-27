Yunusemre'de Emekli Kafe İçin Geri Sayım

Fen İşleri ekipleri Laleli Mahallesi'nde çalışmalara başladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın müjdesiyle duyurulan Emekli Kafe için geri sayım başladı. Laleli Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki alanda yürütülen tadilat ve tamirat çalışmaları, emekli vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturmak amacıyla hızla devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi yetkilileri, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan düzenlemelerde emeklilerin tüm ihtiyaçlarının en ince ayrıntısına kadar planlandığını belirtti. Merkeze yakın konumuyla dikkat çeken mekan, sosyal yaşamı canlandıracak donatılarla tasarlanıyor.

"Emekli Kafemizi Laleli Mahallesi’nde hayata geçiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu an yoğun çaba harcıyor. Emekli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü kafede çay ve su 5 lira, kahve 10 lira, tost 25 lira olacak. Emeklilerimiz orada okeyini de, tavlasını da oynayacak, sohbetler edecek. Emekliler cenneti olacak kafemizi ve bahçesini en hızlı şekilde tamamlayarak hayata geçireceğiz." - Semih Balaban

Fiyatlar: çay ve su 5 lira, kahve 10 lira, tost 25 lira.

Yunusemre Belediyesi, Emekli Kafe ile emekli vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, sohbet ve oyun alanlarıyla donatılmış bir buluşma noktası yaratmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mekanın hizmete girmesi bekleniyor.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN’IN MÜJDELERİ ARASINDA YER ALAN EMEKLİ KAFE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. LALELİ MAHALLESİ FATİH CADDESİ’NDE BULUNAN ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TADİLAT VE TAMİRAT ÇALIŞMALARININ ARDINDAN EMEKLİLER BU ALANDA RAHAT NEFES ALACAK.