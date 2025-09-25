Yunusemre'de Vinç Devrildi: Operatör C.H. Yaralandı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde vinç kontrolden çıkarak park halindeki 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi; operatör C.H. hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında meydana gelen kazada, C.H.'nin kullandığı vinç kontrolden çıkarak fabrikanın bitişiğindeki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle vinç çevreden kaldırılırken olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı operatör C.H.'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

