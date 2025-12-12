Yunusemre'de 'Yapay Zeka' Söyleşisi | Felsefe Günleri’nde Akademi, STK ve Vatandaşlar Biraraya Geldi

Yunusemre Belediyesi Felsefe Günleri'nde 'Yapay Zeka' Söyleşisi

Yunusemre Belediyesi, 'Yapay zeka' konulu söyleşiyle akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini ve vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlik, Manisa Barosu toplantı salonunda gerçekleşti ve geniş bir katılımla dikkat çekti.

Katılımcılar ve Açılış

Programı; Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Mehmet Mesut Doğan, AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, belediye meclis üyeleri ve çeşitli STK temsilcileri takip etti. Çok sayıda vatandaş da söyleşiye katılarak programı zenginleştirdi.

Konuşmacılar ve Moderasyon

Söyleşide söz alan akademisyenler şunlardı: Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir ve Doç. Dr. Mehtap Doğan. Oturumu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Akın moderatörlüğünde yürütüldü.

Üç Ana Başlık: Zihin, Güç İstenci ve Etik

Söyleşi üç ana başlık etrafında ilerledi. İlk bölümde "Çağdaş zihin felsefesi bağlamında yapay zeka soruşturması" ele alındı; burada yapay zekanın düşünsel temelleri ve zihin kuramlarıyla ilişkisi tartışıldı. İkinci oturumda "İnsanın güç istenci ve otomasyon düşüncesinin gelişimi" başlığı altında teknolojik dönüşümün insani ve toplumsal etkilerine odaklanıldı. Son oturumda ise "Yapay zeka etiği" gündeme getirildi ve yapay zekanın etik, hukuki ve toplumsal risklerine dair kapsamlı bir bakış sunuldu.

İnteraktif Tartışma ve Kapanış

Katılımcılar sözü edilen konular üzerine konuşmacılara soru yönelterek söyleşiyi interaktif bir platforma taşıdı. Programın sonunda Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve belediye başkan yardımcıları, davetli akademisyenlere plaket takdim ederek katkıları için teşekkür etti.

