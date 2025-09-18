Yurdakul'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı: 'Gazilerimiz milletin ortak gururudur'

Yurdakul'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105. yıl dönümünde yayımladığı yazılı açıklamayla gazilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurdakul, gaziliğin milletimizin tarih ve geleceğinde taşıdığı önemi vurguladı.

Gazilik: Fedakârlığın ve vatan sevgisinin sembolü

Yurdakul, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından verilen "Mareşal ve Gazi" unvanının hatırlatıldığı günde, bu kutlu günün yalnızca mazideki hatıraları yad etmek olmadığını, aynı zamanda milli bilincin yeniden canlanması için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

"Gazilik, yalnızca bir rütbe değil, milletimizin varlığı uğruna sergilenen fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolüdür."

MHP'nin bakışı ve liderin vurgusu

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır" sözünü anımsatarak partinin gaziler konusundaki duruşunu özetledi.

Yurdakul, "Bu anlamda gazilerimiz, yalnızca kendilerinin değil, bütün bir milletin ortak gururudur. Bugün bizlere düşen, bu fedakarlığın hakkını teslim etmek, gazilerimize sahip çıkmak ve onların onurlu mücadelesini nesilden nesle aktarmaktır. 'Türk milleti gazi bir millettir, gazilerimize sahip çıkacağız' ifadesiyle Sayın Genel Başkanımızın vurguladığı gibi, gazilerimize gösterilen hürmet ve minnet aslında milletimizin kendi tarihine ve geleceğine sahip çıkmasının en samimi göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hakların teslimi ve toplumsal sorumluluk

Partinin kuruluşundan bu yana şehit yakınları ve gazilerin yanında olmayı asli bir vazife saydığını belirten Yurdakul, MHP'nin sözde değil fiilde gazilerin sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini vurguladı. Yurdakul, atılacak adımların hem bireysel hak iadesi hem de "milli vicdanın huzura kavuşması" anlamına geleceğini ifade etti.

"Gazilerimizin yaşamlarını güvence altına almak milletimizin ortak sorumluluğudur" görüşünü paylaşan Yurdakul, gazilerin beklentilerini siyaset üstü bir mesele olarak gördüklerini kaydetti.

Devlet-millet birlikteliğinin teminatı

Türk tarihinde gazilik mertebesinin önemine dikkat çeken Yurdakul, gazilere yalnızca bir gün değil yılın her günü saygı gösterilmesinin milli şuur gereği olduğunu belirtti. Sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve eğitim alanlarında düzenlemeleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Yurdakul, "Gazilik unvanının hiçbir şekilde ayrıştırılmadan, oranlanmadan ve pazarlık konusu yapılmadan teslim edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki gazilerimizin haklarının teslimi yalnızca bir sosyal politika değil, aynı zamanda devlet-millet birlikteliğinin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Vefa ve anma

Yurdakul, şehitlerin aziz hatırasını ve gazilerin fedakârlığını asla unutmayacaklarını söyleyerek, gazilerin varlığının milli birliğin ve kardeşliğin en güçlü dayanağı olduğunu dile getirdi.

"Unutulmamalıdır ki milletimizin bağımsızlığı ve hürriyeti için göğsünü siper eden gazilerimiz, yarınlarımızın sigortasıdır. Onların varlığı, milli birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü dayanağıdır."

Yurdakul, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andı; hayatta olan gazilere saygı ve şükranlarını, vefat edenlere ise Allah'tan rahmet dileklerini iletti.