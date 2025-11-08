Yurdakul: Koruyucu Sağlığa Öncelik, Entegre Basamak Sistemine Geçilmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli ve entegre basamak sistemine geçiş sağlanmalı" çağrısını yineledi. Yurdakul, "Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini Ankara'da açıkladı.

Çalıştay bildirgesi ve temel sorunlar

Yurdakul, çalıştay sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, sağlık sisteminde acil servis yoğunluğu, sağlıkta şiddet ve 112’ye yapılan uygunsuz çağrılar gibi başlıca sorunlara dikkat çekti. Sağlık okuryazarlığını artırmak için okullarda sağlık kültürü dersi önerisinde bulundu.

"Sağlık dinamik bir alan" diyen Yurdakul, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için önceliğin ilk basamağa verilmesi gerektiğini vurguladı. Acil servis başvurularının etkin sınıflandırılması gerektiğini belirterek, acil servis doktorlarının soruşturma açılmama koşuluyla uygun gördükleri vakaları polikliniğe yönlendirmesini önerdi.

Acil servis uygulama ve reçete düzenlemeleri

Yurdakul, acil servislerde yoğunluğa neden olan reçetelere ilişkin olarak, "Acil servisi yoran ilaç reçetelerinin raporlu ilaç değerlendirmesini acil servis yapmalı" dedi. Ayaktan başvuran, acil olmayan hastaların polikliniklerde muayene edilebilmesi için muayene kontenjanlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Şiddeti önlemeye yönelik öneriler arasında, acil servislere İçişleri Bakanlığı ile protokol sözleşmesi yapılarak polis veya jandarma görevlendirilmesi ve güvenlik görevlilerinin kamu personeli statüsüne geçirilmesi yer aldı.

Teknoloji, yapay zeka ve ekonomik örnek

Yurdakul, teknolojinin sağlıkta etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti; Amerika Birleşik Devletleri’nde yapay zeka kullanımının yılda 417 milyar dolar kazanç sağladığını belirterek, benzer uygulamaların Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Rejeneratif tıp ve biyoteknoloji önerileri

Artan yaşlı nüfus ve dejeneratif hastalıklara karşı Rejeneratif Tıp merkezlerinin geliştirilmesi ve yetkilendirilmesini öneren Yurdakul, biyoteknolojinin sağlık, tarım ve sanayide sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu belirterek Ulusal Biyoteknoloji Ajansı kurulması çağrısında bulundu.

Çalıştayın kapsamı ve katılımcılar

MHP, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mottosuyla bilim insanları, akademisyenler, sağlık çalışanları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen çalıştaya 160 bilim insanı ve uzman katıldı.

Çalıştay, 13 tema ve 70 alt konuda yürütüldü; koruyucu sağlıktan dijital dönüşüme, insan kaynağından sağlık ekonomisine, acil müdahaleden afet yönetimine kadar Türk sağlık sisteminin tüm katmanları ele alındı.

Yurdakul'un açıklamaları, sağlık sisteminde hem kısa vadeli düzenlemeler hem de uzun vadeli stratejik yatırımlar gerektiğine işaret ediyor; öncelik koruyucu sağlık ve entegre basamak modeline verilmeli, teknoloji ve biyoteknolojiyle güçlendirilmiş bir yapı hedeflenmelidir.

