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Yurdun dört bir yanından gelen öğrenciler 23 Nisan için Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve öğrenciler, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:57
Yurdun dört bir yanından gelen öğrenciler 23 Nisan için Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yurdun farklı dört bir yanından gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyetle, Anıtkabir’i ziyaret etti. Yapılan ziyarette, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi.

Yurdun dört bir yanından gelen öğrenciler 23 Nisan için Anıtkabir’de

Heyetle birlikte Aslanlı Yol’da yürüyen Milli Eğitim Bakanı, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyetle birlikte Atatürk mozolesine çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 23 Nisan nedeniyle Anıtkabir ziyaretine katılan isimler arasında yer aldı.

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