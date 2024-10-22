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Yüreğir Belediye Başkanı Rüşvet İddiasıyla Karşı Karşıya

Ali Demirçalı hakkında rüşvet verme suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:09
Yüreğir Belediye Başkanı Rüşvet İddiasıyla Karşı Karşıya

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Hakkında Rüşvet İddiası

Adana'da, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile ilgili olarak önemli bir rüşvet davası açıldı. Demirçalı'nın, sahibi olduğu firmanın bina inşaatının iskan ve ruhsat işlemleri için Çukurova Belediyesi bürokratına rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Dava Süreci ve Suçlamalar

Demirçalı hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu süreçte, İ.B. isimli bir kişinin itirafları, rüşvet suçlamalarının temeli oldu. İ.B, ifadesinde, Demirçalı'nın geçen yıl inşaat ruhsatı için Çukurova Belediyesi’nden bir bürokrata rüşvet verdiğini öne sürdü.

İddianamedeki Detaylar

İddianamede, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan belgelerde, yapı ruhsat işlemleri sırasında mevzuatlara uyulmadığı belirtildi. Ayrıca Demirçalı'nın, Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı olan A.A. aracılığıyla bir gayrimenkul şirketine inşaattan dört bağımsız bölümü devrettiği ifade edildi. Bu konuda gayrimenkul şirketinin yetkilisi S.K. olarak gösterilse de, her şeyin İ.B.'nin aracılığıyla gerçekleştirildiği sonucuna varıldı.

Siyasetteki Geçmişi

Ali Demirçalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüreğir Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı. Şu anki durumu, kamuoyunun dikkatini çekerken, davanın sonuçları merakla bekleniyor.

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