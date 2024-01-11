Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, terör örgütüne büyük bir darbe indirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırında 10 terör örgütü mensubunu gözaltına aldı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 terör örgütü üyesi yakalandı
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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 48 saat içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde 1’i PKK, 9’u FETÖ üyesi olmak üzere toplam 10 şüpheliyi yakaladılar.

Yakalanan şüpheliler arasında 1’i PKK, 9’u FETÖ üyesi bulunuyor. Bu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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